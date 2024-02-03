اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في الدقهلية.. نسبة النجاح 93%

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعتماده اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي، بنسبة نجاح 93.6%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 94%، والصم وضعاف السمع بنسبة 95%، وذوي البصيرة بنسبة 75%.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار مختار إلى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم، بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم، من تصحيح ورصد النتيجة.

وأضاف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بلغ 108 آلاف و359 طالبًا وطالبة.

متوسط الحاصلين على 50%

وأشار إلى أنّ متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي، بلغ 101 ألف و464 طالبًا وطالبة، من إجمالي نحو 108 آلاف طالب.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية، قد بدأت الخميس 18 يناير واستمرت لمدة أسبوع، وانتهت الخميس 25 يناير.