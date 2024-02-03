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قناة السويس تنعى الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق

كتب:

عمرو الورواري
06:47 م | السبت 03 فبراير 2024
الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

نعت هيئة قناة السويس، الفريق أحمد فاضل، رئيس الهيئة الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وشغل الفريق أحمد علي فاضل، منصب قائد القوات البحرية المصرية سابقًا، ثم تولى بعدها منصب رئيس هيئة قناة السويس، في الفترة من 22 يناير 1996 إلى 12 أغسطس 2012.

الفريق فاضل ساهم في تطوير قناة السويس 

ونعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها، الفريق أحمد فاضل، رئيس الهيئة الأسبق.

وجاء في بيان رسمي لهيئة قناة السويس: «نُعرب عن خالص تعازينا في فقدان شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رؤساء الهيئة، الذي ساهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، ومراعاة مصالح العاملين بها».

الفريق فاضل حاز على ثقة الجميع

وأكد البيان أنّ الفريق فاضل حاز على حب وثقة واحترام من رافقه وعمل معه وسمع عنه، ومن المتوقع أن يتم خلال ساعات، الإعلان عن موعد ومكان تشييع الجنازة وسرادق العزاء.

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