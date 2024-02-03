رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بعد اعتمادها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اعتماد محافظ الدقهلية لنتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول اليوم السبت 3 فبراير، وحددت رابطًا محددًا من أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأشار ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى وجود رابط محدد من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة.

وأضاف أنه يجري الحصول على النتيجة من خلال من هنا، وذلك من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على رابط المديرية

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال رقم الجلوس

- إدخال اسم الطالب

- الضغط على الاستعلام

- ظهور النتيجة

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم الخميس 18 يناير، واستمرت لمدة أسبوع، وجاءت النتيجة بمتوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و464 طالبًا.