فاكهة تتحول إلى معجزة إذا نقعتها بالحليب.. تخفض الكوليسترول وتحميك من القولون

الفواكه من الأطعمة المفيدة التي يحتاجها الجسم بصورة مستمرة، نظرًا لفوائدها العديدة، التي تجعلها خيارًا مثاليًا لا يمكن الاستغناء عنه، ويمكن القول بسهولة أنها معجزة ربانية، خاصة تلك الفاكهة التي قد يجهلها الكثيرون، إلا أنه بمجرد إذابتها في الحليب، تخفض مستوى الكوليسترول، وتقلل فرص الإصابة بالسكري والكوليسترول.

وبرغم أن هذه الفاكهة المنزلية معروفة بفوائدها المتعددة، التي تجعلها خيارًا مثاليًا للجميع، إلا أن البعض يعمد لتناولها منفردة، متجاهلًا قيمتها الغذائية العالية، في حال إذابتها في اللبن فهي كنز هائل من العناصر الغذائية الهامة لصحة أجسادنا وفقًا لموقع «organicfacts» ويمكن معرفتها في التقرير التالي:

كنز في بيتك فاكهة تحميك من الإصابة بالسكري والقولون

وفقًا لموقع «health line»، إضافة الحليب إلى فاكهة التين البرشومي الطازج أو المجفف، يجعله أفضل مشروبات الشتاء، فهو غني بمضادات الأكسدة وعدد من الفيتامينات منها A وC و E وK، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والكالسيوم، إذ يعمل على منحك التغذية التي يحتاجها جسمك بشدة.

التين يحمي من السكري

نصحت الجمعية الأمريكية للسكري، بالحرص على تناول التين، وذلك نظرًا لفوائده، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل بدورها في تعزيز الرقابة على مستوى السكر، فيما يساعد البوتاسيوم الموجود بها على تنظيم كمية السكر التي يتم امتصاصها في الجسم.

القولون

تساعد الألياف الموجودة في التين، في القضاء على الجذور الحرة والمسببة للإصابة بالسرطان، خاصة سرطان القولون، إذ تزيد هذه الألياف من صحة الأمعاء.

خفض الكولسترول

التين يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، وبمجرد تحركها عبر الجهاز الهضمي، فأنها تأخذ الكتل الزائدة من الكوليسترول، التي يعمل الجسم على التخلص منها.

ومن جانبه علق محمد الحوفي، استشاري التغذذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، بأن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف، ما يقلل من امتصاص السكر والكوليسترول، إلى جانب احتوائه على العناصر الغذائية، ما يجعله مفيدا لأمراض القلب.

ونصح «الحوفي» بعدم الإكثار من تناول التين، لاحتواءه على نسبة عالية من السكر، والسعرات الحرارية العالية، لذا وجب على الأشخاص الراغبين في تقليل وزنهم، التقليل منه على قدر الإمكان، كونه يؤثر سلبًا على صحة الجسم على المدى البعيد.