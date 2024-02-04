هل تنتمي عائلتك إلى نسب النبي محمد؟.. 3 معايير لمعرفة أصلك

قال الدكتور حسن مدني، الرئيس الأسبق لشبكة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم، إنّ الأشراف ينتسبون إلى الطالبين، ويقصد بهم أبناء الإمام علي بن أبي طالب، والحسنيون، وأخوة علي أبي طالب وأبناؤه، وأيضًا عقيل بن أبي طالب، والعباسيون، والذين تحرم عليهم الصدقة إلا فيما بينهم.

وأضاف «مدني» خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن هناك كتبًا عديدة تناولت الأنساب، ومنها كتاب «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»، وكتاب «البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب».

شجرة العائلة داخل نقابة الأشراف

وأكّد أن جميع فروع الأشراف وفدوا إلى أرض مصر، بل انتقلت بعض فروع الأشراف من أرض مصر إلى بلاد أخرى. وبيّن أن عددًا كبيرًا من القبائل المتواجدة في مصر تنتشر حاليًا في عدد من الدول.

معايير توثيق نسب الشخص إلى النبي محمد

وأضاف أن هناك أصلًا «شجرة الأشراف» موجودة داخل نقابة الأشراف، تُعرف من خلالها الأنساب، لكن في بعض الحالات، تُطبق معايير لتوثيق نسب الشخص إلى النبي، ومنها:

- من خلال قريته الأصلية التي ينتمي إليها.

- من خلال أرضه الزراعية.

- من خلال أبناء العم إذا كانوا ينتمون إلى نقابة الأشراف ولديهم ما يُثبت ذلك من أوراق وغيره.