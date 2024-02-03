أبرز معلومات عن المخرج عمر عبدالعزيز.. أحدث عريس بالوسط الفني

تصدر اسم المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه عقد قرانه، على أماني صفوت، في حفل عائلي وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.

زواج المخرج عمر عبدالعزيز

تزوج المخرج عمر عبدالعزيز من أماني صفوت، وهي صديقته من خارج الوسط الفني، وتجمعهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، وقرر أن يخوض تجربة الزواج في عمر الـ 71، وحضر عقد القران عدد كبير من نجوم الفن، وفي مقدمتهم ميرفت أمين، شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز، ابن شقيقه النجم كريم عبدالعزيز، لبلبة، إلهام شاهين، وعدد كبير من الفنانين.

أبرز المعلومات عن المخرج عمر عبدالعزيز

تخرج في المعهد العالي للسينما بتقدير جيد جدًا عام 1976.

بدأ المخرج عمر عبدالعزيز مسيرته الفنية كمساعد مخرج لشقيقه المخرج محمد عبدالعزيز من خلال عدة أعمال سينمائية من بينها فيلم «عالم عيال عيال» عام 1976، ثم فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» عام 1978.

أخرج أول عمل سينمائي له بعام 1982 من خلال فيلم «دعوة خاصة جدًا»، واشتهر بتقديم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية من بينها فيلم «الشقة من حق الزوجة» عام 1985، وفيلم «يا رب ولد» عام 1984، إلى جانب عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينها «أحلام مؤجلة عام 2000، الشارد عام 2005، امرأة في ورطة عام 2010، وغيرها من الأعمال».

يترأس المخرج عمر عبدالعزيز، الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث «السينمائية، التمثيلية، الموسيقية»، منذ عام 2019.