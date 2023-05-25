عمرو عبدالعزيز يكشف موعد عودة مسرحية «أنستونا» لدنيا سمير غانم

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز عن موعد عودة مسرحية «أنستونا» مرة أخرى لتقدم أمام الجمهور، بعد أن حققت نجاحا كبيرا خلال العام الماضي، إذ قدمت على أحد المسارح الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر، ونالت إعجاب الحضور.

موعد عودة مسرحية أنستونا

وقال عمرو عبدالعزيز في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنهم يستعدون للعودة مرة أخرى لتقديم مسرحية «أنستونا» خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ يقومون بعقد جلسات تحضير للوقوف على تفاصيل العروض القادمة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يقدموا المسرحية بمدينة الإسكندرية.

مسرحية «أنستونا» يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.

إشادة الفنانين بمسرحية أنستونا

وحرص عدد كبير على مشاهدة مسرحية «أنستونا» قبل توقفها، من أبرزهم الفنان أكرم حسني، الذى أشاد بالتجربة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أنستونا.. عودة قوية لمسرح القطاع الخاص اللي كان واحشنا، مبروك لكل صناع هذا العمل المحترم.. أنا انبسطت جدا، بيومي فؤاد طبعًا أنت كنت مشغول مش فاضي تتصور معايا».