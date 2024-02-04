تفاصيل الحملات التفتيشية على منشآت بيع الأغذية في بني مزار بالمنيا

أعلنت وزارة الصحة، بدء حملة تفتيشية تستمر لمدة شهرين على جميع المنشآت والمحال العامة التي يتعلق نشاطها بتداول وبيع الأغذية في مركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا.

حصر جميع المنشآت الغذائية

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز بني مزار، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الحملة تهدف إلى حصر جميع المنشآت الغذائية وضمان التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أنّ اللجان تحصر البيانات التالية: «نوع نشاط المنشأة، اسم صاحب المنشأة، الرقم القومي لصاحب المنشأة، رقم الرخصة «إن وجدت» وتاريخ الإصدار، الشهادة الصحية لصاحب العمل، عدد العاملين في المنشأة، الشهادات الصحية للعاملين، الرقم القومي للعاملين».

مهلة لاستخراج الشهادات الصحية

وأوضح أنه ستُعطى مهلة لأصحاب المنشآت الذين انتهت شهاداتهم الصحية لاستخراج شهادات جديدة.

وناشدت إدارة بني مزار الصحية، أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة التعاون مع اللجان المختصة وتقديم جميع البيانات المطلوبة، مع التأكد من شخصية القائم بالمرور قبل تقديم أي بيانات.

وتأتي هذه الحملة، في إطار حرص وزارة الصحة المصرية على حماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان حصولهم على أغذية آمنة وسليمة.