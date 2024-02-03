الذهب يتراجع 300 جنيه في يوم واحد.. «الشعبة» تكشف توقعاتها للأسعار خلال أيام

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إنّ أسعار الذهب شهدت حالة من التراجع اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للبيع بدون مصنعية، إذ تراجعت الأسعار بنحو 300 جنيه لمختلف الأعيرة.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

وأوضح نجيب في تصريحات لـ«الوطن» أنّ هناك عددًا من الأسباب أدت إلى تراجع أسعار الذهب، أهمها:

تراجع معدلات الطلب على شراء السبائك والمشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية.

وجود عدد من العوامل التي تحدد أسعار الذهب، أهمها:

سعر الأوقية العالمية.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

الطلب والعرض.

وأشار إلى أنّ السبائك كانت تحظي بطلب كبير مقارنة بالمشغولات الذهبية خلال الفترة الماضية، مبينًا أنّ الفترة الحالية تشهد حالة من تراجع معدلات الطلب على شراء السبائك والمشغولات الذهبية.

وتوقع نجيب تذبذب أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة واتجاهه إلى الانخفاض، في حال استمرار تراجع معدلات الطلب، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيهًا للبيع، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للبيع، بدون مصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيهًا للبيع، بدون مصنعية.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30 ألفًا و30 جنيهًا للبيع.