400 جنيه تراجع مرة واحدة.. شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار خلال أيام

توقع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تراجع الذهب بقيمة تصل إلى 400 جنيه فى الجرام عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، نتيجة جهود الحكومة لضبط الأسواق، والقرارات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، برفع سعار الفائدة في حدود الـ2%.

تأثير رفع سعر الفائدة على الذهب

أضاف فرج لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان له اثر إيجابي على استقرار اسعار الذهب حاليا وانخفاضها في الفترة المقبلة، موضحا أن هناك جهود كبيرة بذلتها وزارة التموين للسيطرة على الارتفاعات غير المبررة في أسعار الذهب، من ضمها موافقة الحكومة على تمديد مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب، للقادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لمدة 6 أشهر لتنتهي في 10 مايو 2024.

وتابع فرج، أن المبادرة كان لها أثر كبير في تحقيق استقرار وتوازن بين العرض والطلب في السوق لفترات طويلة، وقللت من المضاربات على سعر الذهب وتسجيله لأسعار مرتفعة غير مبررة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود على الذهب، بعد الارتفاعات خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وبحسب البيانات الرسمية لشعبة الذهب، سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 3875 جنيها للبيع، و3825 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4428 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الشراء حوالي 4371 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، حوالي 3321 جنيها للبيع فيما سجل سعر الشراء حوالي 3278 جنيه، وكشف بيانات الشعبة، عن تسجيل سعر الجنيه الذهب نحو 31 ألفا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 30 ألفا و600 جنيه.