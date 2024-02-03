موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم.. اعرف قيمة الرسوم

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات، إعلان موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، التي من المقرر أنّ تكون خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ من المتوقع إعلانها يومي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، مع استمرار أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لاعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، والمدة ورسوم التظلمات لكل مادة على حدة، فضلًا عن كيفية تقديم التظلم.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

وكشفت مديرية التربية والتعليم، أنّه من المقرر أنّ تبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، أي يوم الخميس المقبل أو مطلع الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 15 يومًا.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، تبلغ 35 جنيهًا للمادة الواحدة، وتُسترد في حالة حصول الطالب أو الطالبة على درجات خلال عملية التصحيح.

خطوات تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2024

وبحسب التربية والتعليم في بيان، فإنّ خطوات تقديم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2024 تتمثل في الآتي:

- تُقدم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا أو من خلال التوجه للإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

- طباعة طلب التظلم.

- سداد رسوم التظلم للمواد التي يرغب الطالب أو الطالبة في تقديم طلب مراجعة دراجتها.

- يذهب الطالب وولي أمره في اليوم المحدد له للاطلاع على كراسات الإجابات الخاصة به، ومطابقتها مع نماذج الإجابة.

- في حالة أحقية الطالب في درجات، يسترد القيمة المالية التي سددها مقابل التظلم.

موعد ظهور نتيجة التظلمات للشهادة الإعدادية

ووفقًا لمديرية التربية والتعليم، فإنّ موعد ظهور نتيجة التظلمات للشهادة الإعدادية 2024، بعد 15 يومًا عقب انتهاء أعمال التظلم مباشرة.