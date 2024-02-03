يترقب مئات الطلاب، موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الإسكندرية، التي ستُعلن خلال أيام قليلة من الوقت الراهن، بحسب ما كشفه مصدر مسؤول بالإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وقال المصدر المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الإسكندرية، سيكون في منتصف الأسبوع الجاري، بموعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في الإسكندرية

وأوضح المصدر أنه جرى الانتهاء من تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي الازهري 2024 في محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول، والانتهاء من المراجعة النهائية للدرجات على أنّ تُعلن في أقرب وقت خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أنّ المؤشرات الأولية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة الإسكندرية، بينت زيادة في نسبة النجاح عن العام الماضي، التي بلغت نسبة النجاح وقتها 71%، من المتقدمين للامتحانات العام الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية 2024

وبحسب المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، ستُرفع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية على بوابة الأزهر.