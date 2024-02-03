3 آلاف و261 وظيفة خالية في 13 محافظة.. اعرف طرق التقديم

تهتم وزارة العمل بتوفير وظائف للشباب؛ لذا تصدر الوزارة نشرة توظيف كل 15 يوما شاملة جميع التخصصات وتناسب كل المؤهلات الدراسية؛ وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

تفاصيل نشرة التوظيف النصف شهرية

وتستعرض «الوطن»، نشرة التوظيف النصف شهرية لوزارة العمل والوظائف المطلوبة والتخصصات والشروط وكيفية التقديم، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

وتلقت وزارة العمل طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3 آلاف و261 وظيفة في عدد من التخصصات؛ منها لذوي القُدرات الخاصة برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

كيفية التقديم لوظائف وزارة العمل

التقديم على فرص العمل يكون خلال شهر فبراير الجاري عن طريق واحد من الآتي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بالمقر القديم لوزارة العمل بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل.

أماكن العمل

تتوزع أماكن العمل بالوظائف المعلن عنها على نحو 13 محافظة، وهي: القاهرة، والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية والبحيرة والوادي الجديد والشرقية وقنا وأسيوط وسوهاج ودمياط والفيوم.

التخصصات المطلوبة

والوظائف المطلوبة في عدة تخصصات جاءت على النحو التالي: مدرسين جميع التخصصات، مصور فوتوغرافى، ومدير فرع، ومساعد مدير فرع، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء، وأخصائي نفسي، وشئون عاملين، ومشرف إداري، ومهندس زراعي، ومحاسب، وسكرتارية، ومندوب تسويق وبيع.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تخصصات أمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف ذوي الهمم

وتخصص الشركات وظائف لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها تنفيذًا لخطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ضمان حقوق الموظفين الجدد

ووجّه حسن شحاتة وزير العمل، مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.