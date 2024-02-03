شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بكل محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 في مادة الرياضيات.

محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 في مادة الرياضيات

وأرسلت الوزارة منشورات إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتضمن محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 بشأن مادة الرياضيات، حيث أكدت الوزارة في منشوراتها أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بمراجعة، المقررات الدراسية بشكل دوري، وذلك لتحقيق نتائج التعليم المستهدفة.

ونوهت الوزارة إلى أنه بعد هذه المراجعات، قد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على، محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024، في بعض الأجزاء من مادة الرياضيات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 في مادة الرياضيات، جاءت وفقًا لآليات وقواعد التعلم المُستهدفة، في خطة الوزارة، لذلك تم حذف بعض الدروس بما لا يخل بنواتج تعلم المادة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024 لمادة الرياضيات بتوجيهات الوزير

وأوضحت الوزارة في البيان، أن تعليمات الوزير كانت واضحة، بإجراء التعديلات بطريقة تربوية، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، لذلك تم حذف بعض الصفحات، والدروس والمسائل الرياضية المقررة للصف الخامس الابتدائي، لافتة إلى أن من بين المحذوفات مفهوم التقدير، وما يرتبط به من عمليات في مادة الرياضيات، وذلك نظرًا لتكرارها عبر الصفوف الدراسية المختلفة.

المسائل الكلامية الصعبة من محذوفات الصف الخامس الابتدائي 2024

وأشارت الوزارة إلى أنه تم حذف بعض من المسائل الكلامية الصعبة، واختيار طرق أخرى أكثر سهولة على الطلاب لتحقيق الهدف منها، فضلًا عن تغيير عناوين بعض الدروس لتناسب محتواها.