الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة في خطوات بسيطة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي، على إصدار دليل إرشادي، للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الخاص بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

توضيح خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وجاء حرص الوزارة على توضيح خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، لتيسير الإجراءات على هذه الفئة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل تقديم المساعدة لهم بشتى الطرق اللائقة، خاصة بعدما انتشرت التساؤلات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للاستفادة من كافة المعلومات عنه وأهميته.

ووفقا لبيانات سابقة، فقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن كارت الخدمات المتكاملة هي بطاقات تصدرها الوزارة لفئة ذوي الهمم، بعد خضوعهم لإجراءات وفحوصات طبية، حددتها اللوائح والقواعد الصادرة عن وزارة التصامن، ويتم استخراجها من مكاتب التأهيل الاجتماعي، ويمكن الاستعلام عنها من خلال استخدام الرقم القومي عند عملية البحث.

3 خطوات للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

« الوطن» تستعرض في التقرير التالي، خطوات وطرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، الصادر من مكاتب التأهيل الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي.

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

ثانيا - إدخال المستعلم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به ، وأرقام البطاقة المكونة من 14 رقما في الخانة المخصصة لذلك ثم يضغط على كلمة « بحث».

ثالثا - يتم الاستعلام عن تفاصيل وبيانات استخراج كارت الخدمات المتكاملة حيث يتم تحديد موقف صدور بطاقة الخدمات الخاصة بالشخص كما يتم توضيح، إذا ما كان الطلب قيد الدراسة، أم أنه جرت الموافقة على صدور البطاقة.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، كانت قدر قررت إعفاء بعض الحالات من المواطنين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، من إجراءات الكشف الطبي وبعض الفحوصات الخاصة من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن من بين هؤلاء ، الاشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والواضحة عليه، على ان يتم الاكتفاء بتقديم تقرير طبي ورقي معتمد من أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التعليمية أو المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة أوالمستشفيات التابعة للجمعية الأهلية، كمسوغ رسمي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة والاستفادة بمميزاته التي حرصت الدولة المصرية على منحها لأصحاب هذا الكارت.