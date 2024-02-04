مزايا قانون التأمينات للمرأة العاملة.. تعويض عن 75% من راتبها خلال إجازة الوضع

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، امتيازات عديدة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكامه، وذلك لضمان حصول الجميع على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري.

أولى المشرع عناية خاصة بالسيدات العاملات والمؤمن عليهن في القانون، ورصدت «الوطن» في السطور التالية الامتيازات التي كفلها القانون للمرأة العاملة عند الحمل، أو في حالة الوضع.

امتيازات هائلة للمرأة العاملة عند الحمل والوضع

أوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منح امتيازات كثيرة لصالح المؤمن عليهم، المشتركين في تأمين المرض، وعلى رأسهم السيدات، وذلك لأنهم في حالات الوضع أو الرضاعة يصبحون خاضعين لأحكام باب تأمين المرض، طالما من المؤمن عليهم.

أضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون أعطى الحق للموظفة المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع، تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر.

شروط الحصول على تعويض 75% من الأجر

وأكد أن التعويض يكون مدة إجازة الحمل والوضع، المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل، أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، أو بقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنه لا بد أن تبلغ مدة الاشتراك في التأمين 10 أشهر على الأقل.