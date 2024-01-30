كيفية اشتراك العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية والأوراق المطلوبة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددا من الفئات التي يحق الاشتراك لها في التأمين، من بينهم العاملين المصريين في الخارج، ولكن هناك شروطًا يجب تحققها.

العاملين المصريين في الخارج

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للعاملين المصريين في الخارج الاشتراك في التأمين وفقًا للمادة الثانية من القانون، لكن بالشروط التالية:

1- العاملين لحساب أنفسهم.

2- العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.

3- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية، وذلك خلال فترة سریان جواز السفر البحري.

4- المهاجرون المحتفظون بالجنسية المصرية من الفئات المشار إليها في البنود السابقة.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند أن لا يقل سن الشخص المؤمن عليه عن الـ18 عامًا.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لاشتراك المصريين العاملين بالخارج في التأمينات الاجتماعية جاءت كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية، وفقًا للنموذج رقم 3 المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج رقم 1 المرفق.

- ت​قرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم 4 المرفق.