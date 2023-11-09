الاتحاد العام لشباب العمال يطلق مبادرة «اعرف لجنتك» 

أطلق عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال مبادرة «اعرف لجنتك»، للتسهيل على المواطنين في جميع المحافظات معرفة مقارهم ولجانهم الانتخابية، تسهيلا لهم لمعرفة لجانهم الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي لكل مواطن.

وأكد عبدالعزيز سمير، على أن الاتحاد يبذل قصارى جهده لدعم المواطنين من خلال الانتخابات الرئاسية وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر.

وتابع رئيس الاتحاد العام لشباب العمال التشكيل الخاص باللجان من الشباب القائمين على مبادرة اعرف لجنتك للتسهيل على المواطنين في جميع المحافظات.