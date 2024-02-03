إقبال كبير على مطبوعات الأزهر والأوقاف والكنيسة من مختلف الأعمار

«الدين لله والمعرض للجميع».. شعار افتراضى رفعته أجنحة المؤسسات الدينية المختلفة، بقسميها الإسلامى والمسيحى، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، وساهم التنوع فى الندوات والمحاضرات والفعاليات والأنشطة فى جذب الزوار، فأصبح جناح الأزهر الشريف قبلة للأطفال والشباب والمهتمين بالقضية الفلسطينية.

واهتم الجناح الدعوى لوزارة الأوقاف، متمثلاً فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتقديم إصداراته بشكل خاص لطلبة العلم والوافدين الأجانب، ولم تتوقف دار الإفتاء عن الاهتمام بالأسرة المصرية فى الإسلام، وإصدار العديد من الكتب الدعوية باللغات المختلفة، لتشهد تلك الأجنحة إقبالاً كثيفاً منذ اليوم الأول لانطلاق معرض الكتاب.

بعد خطوات قليلة من الأجنحة الإسلامية، كان الحضور المسيحى لافتاً من خلال الخصومات على الكتب، بالإضافة إلى المشاركات المختلفة من الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، والأسقفية»، التى اهتمت بتقديم أنشطة متنوعة للأطفال لحثهم على الحضور والقراءة والاطلاع والمعرفة.

«الوطن» قامت بجولة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ورصدت اهتمامات رواده وأنشطته وإصدارات المؤسسات الدينية باختلاف أنواعها.