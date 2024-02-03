رابط حجز تذكرة معرض الكتاب 2024 وموعد الانتهاء

قارب معرض الكتاب 2024 على الانتهاء، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة رابط حجز تذكرة الزيارة قبل إنهاء الموعد المحدد يوم 6-2-2024.

رابط حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

وتستعرض «الوطن» رابط حجزة تذكرة زيارة معرض الكتاب 2024، في إطار خدماته المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

ويمكن حجز تذكرة معرض الكتاب 2024 من خلال شباك التذاكر المجاور لأبواب دخول المعرض أو من خلال الموقع الإلكتروني، من رابط حجز تذكرة من هنــــــــــا.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024

ويستقبل معرض الكتاب زواره يوميًا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء، وينتهي معرض الكتاب 2024 يوم الثلاثاء 6-2-2024.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

بلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2024 للجميع 5 جنيهات.

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب أون لاين

يمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 أون لاين باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط حجز تذكرة معرض الكتاب من هنـــا.

- سجل الدخول إذا كان لديك حسابًا أو إنشاء حساب جديد.

- اختيار حجز التذاكر.

- حدد عدد التذاكر التي تريدها.

- املأ البيانات المطلوبة.

- اختار طريقة الدفع سواء كانت فيزا كارد أو بطاقة ميزة أو غيرها.

- تصل لك التذكرة بعد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو رسالة واتساب على رقم هاتفك.

- يمكن طباعة التذكرة أو تحميلها على الهاتفك.

معرض الكتاب 2024

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، وفتح أبوابه أمام الزائرين أمس الخميس 25 يناير ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024.