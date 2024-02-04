أكبر أزمة نفسية تضرب الاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر.. مالقصة؟

تأثر جميع سكان الاحتلال تأثروا بشكل كبير بعد عملية طوفان الأقصى، وعاشوا صدمة نفسية جسيمة نتيجة لعدد الأعراض المشتركة للصدمة وإصابات الاكتئاب والقلق، حسبما ذكرت مجلة «ذي لانسيت» البريطانية.

وتقول المجلة أن الاحتلال الإسرائيلي عاش أياما مرعبة، مما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية النفسية ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

سكان الاحتلال تأثروا بتداعيات هجوم طوفان الأقصى

ووفقًا للتقرير أنه في 5 يناير، تبين أن مُنذ الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في شوارع جنوب الاحتلال الإسرائيلي، زادت بشكل كبير الاتصالات التي يتلقاها خط الطوارئ «عران» للمعالجة من الآثار النفسية نتيجة عملية طوفان الأقصى، وفقًا لما كشفته شيري دانييلز، المسؤولة في هذه المنصة الهاتفية والإلكترونية للإسعافات النفسية.

هشاشة واسعة داخل الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت «دانييلز»، إلى إصابة الناجين بحالة من الاهتزاز النفسي، ومن بينهم عناصر الإسعاف والشرطة وعائلات الضحايا والمحتجزين، مضيفة أن أهالي الاحتلال الإسرائيلي لا يتركون أطفالهم في الليل، حتى البالغون أصبحوا يُعانون من القلق والندم بسبب عدم قدرتهم على إنقاذ أفراد أسرهم، مما زاد الوضع وسوءًا وتفاقما، حتى أصبح هناك صعوبة في التركيز والانتباه لديهم.

وكشف موشيه بار سيمان طوف، المدير العام لوزارة الصحة، أنه من بين سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة، تعرض حوالي 100 ألف شخص لحوادث قد تٌسبب صدمة نفسية منذ عملية طوفان الأقصى، وقد نزح حوالي 200 ألف شخص جراء الأحداث.