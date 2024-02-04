أمطار تضرب 10 محافظات خلال الساعات المقبلة.. وتحذير عاجل للمسافرين

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة فرص سقوط أمطار متوسطة على بعض المحافظات، مع طقس مائل إلى البرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات تكون الصقيع وتأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، جاء ذلك لبيان غرف العمليات المركزية في المحافظات.

حالة الطقس في مصر

وتشهد «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، بورسعيد، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، القليوبية» فرص سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 30% مع تأثير ظاهرة الشبورة على الطرق وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر ونصف إلى مترين، وفيما يتعلق بسرعة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر 28 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

يشار أن المحافظات تشهد خلال الأيام القادمة تحسن في حالة الطقس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وذلك عقب انتهاء نوة الكرم التي ضربت المحافظات خلال الأيام الماضية مما إذ أدت إلى سقوط أمطار غزيرة ورياح مع اضطرابات في حركة الملاحة البحرية