بعد نفاد التذاكر.. حفل ثاني لمدحت صالح في دار الأوبرا : «طلبات الجمهور أوامر»

أعلن الفنان مدحت صالح عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن إقامة حفل ثاني في دار الأوبرا المصرية، بعد نفاذ تذاكر حفله الأول، وذلك بناء على طلب الجمهور.

ونشر مدحت صالح البوستر الدعائي للحفل معلقا: «طلبات الجمهور أوامر، نظرًا لنفاذ تذاكر حفل 25 فبراير، قررنا بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر إقامة حفل يوم 26 فبراير، وذلك لتلقينا العديد من الطلبات لإقامة حفل آخر، شرف لي محبتكم ودائما انتم في قلبي».

مسلسل وبينا ميعاد 2

ويشارك الفنان مدحت صالح في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد 2»، الذي يُعرض حاليا ويضم مجموعة من نجوم الفن، وهم صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة وتأليف وإخراج هاني عادل.