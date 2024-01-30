رابط بوابة الوظائف الحكومية.. خطوات التقديم لوظائف الأوقاف 2024

قبل أيام، جرى الإعلان عن وظائف الأوقاف 2024، ويسعى الكثير من الراغبين في التقديم، إلى معرفة رابط التقديم للوظائف إلى جانب طريقة التقديم، والأهم الأوراق والمستندات المطلوبة، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» طريقة التقديم على هذه الوظائف والمستندات المطلوبة وفقا لما أعلنته الأوقاف المصرية.

رابط بوابة الوظائف الحكومية

ويمكن التقديم لوظائف الأوقاف 2024 من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، من هنــــــــا، وتكمن خطوات الدخول على الموقع في القيام بكتابة كل البيانات المطلوبة وبدقة عالية، وبمجرد الانتهاء من إدخال البيانات بشكل صحيح سوف يكون المواطن أنهى أحد أهم خطوات التقديم.

وعن البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024، تتلخص في الآتي:

تسجيل البيانات المطلوبة للمتقدم على وظائف الأوقاف 2024.

- تحديد محافظة الإقامة المتقدم للعمل بها.

- تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم لتسهيل التواصل معه.

- الضغط على «حفظ الطلب».

- ينتظر المتقدم للوظيفة رسالة تصل له عبر هاتفه برقم طلب التوظيف.

أوراق التقديم لوظائف الأوقاف 2024

هناك بعض الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطن المتقدم لوظائف الأوقاف 2024، وهي:

- شهادة بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة.

- صورة المؤهل الدراسي.