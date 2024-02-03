«نشتري ولا نبيع؟».. خبير يوجه نصائح للمواطنين بعد الانخفاض الكبير بأسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا كبيرًا، مما أثار تساؤلات المواطنين حول أفضل طريقة للتعامل مع هذا الانخفاض.

في هذا التقرير، نستعرض نصائح خبير اقتصادي للمواطنين حول كيفية الاستفادة من انخفاض أسعار الذهب، سواء من خلال الشراء أو البيع أو الاستثمار.

تراجع كبير في أسعار الذهب

أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب تراجعت اليوم بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3700 جنيه للبيع، والذي يُنظر إليه على أنه تغيير في الاتجاه السابق الذي كان يشهد تحركات أدت لوصول سعر جرام عيار 21 إلى 4000 جنيه للبيع، فيما تتنوع أسباب التراجع ما بين تراجع معدل الطلب على شراء السبائك والجنيهات وسعر الصرف.

المضاربة في أسعار الذهب

من ناحيته، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الذهب يشهد حالة من المضاربة العنيفة في الأسواق، ولا توجد أي أسباب لارتفاع وانخفاض أسعار الذهب سوى بعض ممارسات المضاربات التي يستفيد منها كبار المضاربين على حساب الجمهور، وسيشهد مجموعة من التذبذبات العنيفة خلال الفترة المقبلة حتى تستقر الأمور مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ووضوح الأفق المستقبلي للاقتصاد المصري.

وأوضح «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 2% على الإيداع والإقراض، ليس العامل الوحيد لانخفاض أسعار الذهب، ومن الممكن أن يستغله المضاربون للقيام بمناورة، ولكن هذا لا يمنع أن الذهب قد يشهد مزيدًا من الانخفاض أو التذبذب خلال الفترة القادمة، متوقعًا حدوث استقرار في أسعار الذهب وسعر الصرف بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ووضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري.

الاستثمار في الذهب

ووجه النصيحة للمواطنين، بعدم الاستثمار في الذهب على المدى القصير والمغامرة في سوق تحكمه المضاربة، لأنه غير مربح للمواطن العادي لأنه لا يستطيع تحديد الوقت الأمثل لبيع الذهب، وإجمالًا فإن أسعار الذهب في مصر هي أعلى من مثيلاتها في الخارج، بالتالي فإن الفترة الحالية جيدة لبيع الذهب شرط الانتقال لمجال استثماري أكثر استقرارًا، كما أن شراء الأصول العقارية أكثر حفظًا للقيمة لأنها أكثر ثباتًا.