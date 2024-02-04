شاب وصديقته يحاولان سرقة محل مجوهرات بتركيا.. «بيجمعوا مصاريف الزواج» (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو التقطته كاميرات المٌراقبة، يُظهر سطو شاب وصديقته على محل مجوهرات في مدينة إسطنبول بتركيا، وكان الشاب حاملًا سلاحًا ناريًا، هدد به صاحب المحل، قبل أن تنتهي محاولتهما بالفشل ويتم إلقاء القبض عليهما.

شاب وصديقته يحاولان سرقة محل مجوهرات بتركيا

نشر موقع «سكاي نيوز» عربي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، وظهر خلاله اقتحام شاب وصديقته وهما مُلثمين لمحل مجوهرات في مدينة إسطنبول بتركيا لسرقته، وبينما يحاول الشاب المُلثم تهديد صاحب المحل بالسلاح، قفزت صديقته للداخل لسرقة المشغولات الذهبية، أتى شخص من الخارج ودارت مشاجرة بينه وبين المُلثم انتهت بإلقاء القبض على الأخير رفقة صديقته.

ونشرت «سكاي نيوز» مقطع الفيديو لم تتجاوز مدته الدقيقة تحت عنوان: «لدفع تكاليف زواجهما.. شاب وصديقته يسطوان على محل مجوهرات في مدينة إسطنبول وهذا ما حدث لهما»، ولاقى الفيديو تفاعلًا وسخرية واسعة من المتابعين الذين أمطروا تعليقاتهم الساخرة على الشاب وصديقته؛ لِما حاولا فعله.

سخرية من الشاب وصديقته

ومن بين التعليقات التي شهدها مقطع الفيديو ما كتبه أحدهم قائلًا: «يريدون الزواج على حساب الناس»، وكتب آخر «شهر العسل سيكون في السجن.. سبحان الله شكلهم كتير بيضحك، خاصة الفتاة وهي تحاول إنقاذ حبيبها من بين أيديهم.. في البداية تأثرت بخوف صاحب محل المجوهرات لكن بعدها انقلبت الظروف وأصبح الحرامي في موقف ضعيف»، وكتب ثالث «المفروض تتعلموا رياضة الركض أولا.. لا حول ولا قوة إلا بالله».