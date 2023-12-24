زلزال بقوة 5.8 بمقياس ريختر يضرب تشيلي كتب: محمد عزالدين 06:33 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023 زلزال أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع زلزال بقوة 5.8 بمقياس ريختر يضرب المناطق البحرية بمنطقة تشيلي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. زلزال يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تعرف على قوته ومناطق تأثيره زلزال الصين المدمر.. خبير يكشف أسباب الخسائر الفادحة زلزال قوي يضرب الصين.. وسقوط 8 قتلى زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب شرق باكستان ويثير الذعر في إسلام أباد زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جمهورية فانواتو جنوب المحيط الهادئ زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزر سليمان جنوب المحيط الهادئ زلزال تشيلي بقلم محمد عزالدين