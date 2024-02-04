7 معلومات عن رئيس ناميبيا الراحل حاج جينجوب.. أصيب بالسرطان مرتين

قال مكتب الرئاسة الناميبية، إن الرئيس الناميبي حاج جينجوب، البالغ من العمر 82 عاما، توفى بالمستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وكان جينجوب مسؤولاً عن الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا ذات الكثافة السكانية الضئيلة منذ عام 2015، وهو العام الذي أعلن فيه أنه نجا من سرطان البروستاتا.

ولم يذكر المنشور الرئاسي على منصة التواصل الاجتماعي «X» سبب الوفاة، لكن الرئاسة قالت أواخر الشهر الماضي إن جينجوب سافر إلى الولايات المتحدة لتلقي «علاج جديد لمدة يومين للخلايا السرطانية»، بعد تشخيصه بعد إجراء فحص طبي منتظم.

أهم المعلومات عن حاج جينجوب

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن الرئيس الراحل حاج جينجوب فيما يلي:

1- وُلد جينجوب عام 1941، وكان سياسيًا بارزًا منذ ما قبل استقلال ناميبيا عن جنوب إفريقيا التي كانت تحكمها الأقلية البيضاء في عام 1990.

2- ترأس جينجوب الهيئة التي صاغت دستور ناميبيا، ثم أصبح أول رئيس وزراء لها عند الاستقلال في 21 مارس من ذلك العام، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى عام 2002.

3- في عام 2007، أصبح جينجوب نائب رئيس المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا الحاكمة «سوابو»، والتي انضم إليها كمحرض للاستقلال عندما كانت ناميبيا لا تزال تُعرف باسم جنوب غرب إفريقيا.

4- ظلت سوابو في السلطة في ناميبيا دون منازع منذ الاستقلال، وقال جينجوب في كلمة ألقاها في 2018 «لم تكن هناك كتب مدرسية لإعدادنا لإنجاز مهمة التنمية والازدهار المشترك بعد الاستقلال، وكنا بحاجة إلى بناء ناميبيا تنكسر فيها قيود مظالم الماضي».

5- شغل جينجوب منصب وزير التجارة والصناعة قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى في عام 2012.

6- فاز جينجوب في انتخابات الرئاسية سنة 2014 بنسبة 87٪ من الأصوات، لكنه تجنب بصعوبة جولة الإعادة بأكثر من نصف الأصوات بقليل في استطلاع لاحق في نوفمبر 2019.

7- أعلنت الرئاسة الناميبية، أن جينجوب توفى، اليوم الأحد، في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج من فريقه الطبي.