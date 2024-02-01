الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة ثالثة.. الرسوم وإجراءات المرور

رخصة القيادة وثيقة رسمية مهمة تمكن حاملها من قيادة السيارات والمركبات الأخرى على الطرق العامة، وتصدر رخص القيادة من إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية وفق ضوابط محددة، لذا يهتم الكثيرون من مالكي السيارات والسائقين معرفة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة ثالثة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة ثالثة

تعرف رخصة القيادة من الدرجة الثالثة برخصة القيادة المهنية، وتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة ثالثة، في الآتي:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

- مستند يثبت موقف الشخص من التجنيد.

- شهادة دراسية بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم لاستخراج رخصة ثالثة.

- صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.

- موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

- تقديم ما يثبت انضمام المتقدم للنقابات العمالية أو ما يتبعها.

- تقديم ما يثبت الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط استخراج رخصة ثالثة

ويتطلب استخراج رخصة ثالثة توافر مجموعة من الشروط الآتية في المتقدم للحصول عليها، وهي:

- أن يكون سن المتقدم لاستخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة 21 عاما فأكثر.

- التقدم للكشف الطبي واجتيازه، والحصول على تقرير بسلامة المتقدم لطلب الرخصة.

- اجتياز الاختبار النظري والاختبار العملي للسيارة المصرح بقيادتها.

- أن يكون المتقدم بطلب تجديد الرخصة مقيم في دائرة قسم أو وحدة المرور التي تقدم خدمه تجديد رخصة القيادة.

- سداد رسوم رخصة القيادة المهنية درجة ثالثة.

تكلفة استخراج رخصة ثالثة

تبلغ التكلفة الإجمالية لاستخراج رخصة ثالثة حوالي 600 جنيه موزعة على النحو التالي:

- دفع 540 جنيها عند استخراج الرخصة لأول مرة.

- دفع مبلغ 6.5 جنيه قيمة نموذج 256 مرور.

- دفع مبلغ 10 جنيهات قيمة نموذج اختبار شفوي.

- دفع مبلغ 40 جنيها قيمة رسوم الاختبار.

خطوات استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة

تتمثل خطوات استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة في الآتي:

- تقديم الأوراق المطلوبة إلى إدارة المرور المختصة.

- دفع الرسوم المقررة.

- اجتياز اختبار القيادة النظري والعملي.

- استلام الرخصة.

خطوات استخراج رخصة قيادة درجة ثالثة «أون لاين»

تُتيح إدارة المرور إمكانية استخراج رخصة القيادة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وتتمثل خطوات الحصول عليها في الآتي:

- الدخول إلى موقع إدارة المرور.

- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار استخراج رخص القيادة.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- دفع الرسوم المقررة.

- تحديد موعد لاختبار القيادة النظري والعملي.

- اجتياز اختبار القيادة.

- استلام الرخصة.

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي من المرور

تتمثل الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي من المرور في الأتي:

- الذهاب إلى أقرب وحدة مرور لمحل إقامة الشخص طالب الخدمة.

- إحضار نموذج 256 الخاص بتجديد رخصة القيادة.

- إحضار صورة بطاقة الشخصية واطلاع الموظف على الأصل.

- إحضار شهادة صحية في النظر والباطنة خاصة بالمتقدم.

- إحضار 3 ثلاث صور شخصية حديثة.

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي «أون لاين»

تتمثل خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة ملاكي أون لاين في الآتي:

- الدخول على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية هنــا.

- إرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر إثبات شخصية.

- تقديم 3 صورة شخصية حديثة.

- تقديم شهادتين طبيتين باطنة وأخرى نظر مختومتين بشعار الدولة.

- إرسال صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية المطلوبة تجديدها.

- إرسال شهادة مخالفات صادرة من نيابة المرور تثبت عدم وجود مخالفات مالية على الرخصة.

فترة السماح لرخصة القيادة المنتهية

حدد قانون المرور مهلة تجديد رخصة قيادة سيارة المنتهية، تصل لـ30 يوما من تاريخ انتهاء مدتها وتجديد الرخصة خلال هذا التوقيت، وفي حال عدم التجديد خلال تلك المدة، يعاقب قائد السيارة بسحب الرخصة ودفع غرامة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.