وزيرة البيئة: رؤية متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية في مصر

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور محمد الأتووم، استشارى ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر، للتشاور حول أهداف المشروع، ومدى تحقيقه في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي.

وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له، نظرا إلى تعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوى العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي.

وأضافت أنه تزامنا مع بداية المشروع عام 2018 العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل، لذلك بدأ العمل علي تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء.