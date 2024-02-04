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معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة أمطار الشتاء في القاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:12 ص | الأحد 04 فبراير 2024
خلال التفقد

خلال التفقد

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

 

تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة

 

وأضاف أنه جرى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة العمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة المواقع الساخنة.

 

الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول

 

وأوضح أنه جرى استصدار قرار بتشكيل لجنة طوارىء بإشراف نواب التجمعات، لاتخاذ الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، ووضع خطة الطوارئ خلال الأمطار وأماكن التمركز للأفراد والمعدات، ورفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار من بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الصرف كما يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق، مع تكثيف لجنة الكوارث وغرفة الطواريء والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولاً بأول والتعامل معها.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.