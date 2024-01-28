الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة الجديدة.. خطوات بسيطة

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة محلل بيانات، للخريجين الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، ويحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي بشكل مستمر، لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

وأوضح بنك القاهرة في إعلانه عن الوظائف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف بنك القاهرة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم لوظائف بنك القاهرة، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- توفير التحقيق الأولي في الحوادث الأمنية.

- إجراء الفرز الثانوي والتحليل للأحداث المتصاعدة.

- مراجعة ملف التعريف وأحداث الاتجاه في بيئة العمل لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى التطوير.

- توفير وسائل التواصل بين العملاء والبنك.

- التواصل مباشرة مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم والعمل على توفيرها.

- البحث عن الأنشطة المشبوهة بناءً على تنبيهات البيانات أو مخرجات البيانات من مجموعات الأدوات المختلفة.

- إجراء تحليل لملفات السجل.

- القيام بدور فعال في احتواء المشكلات التي تظهر بشكل مفاجئ حتى بعد تصعيدها، حسب التوجيهات.

- تصعيد المشكلات للإدارة عند الضرورة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدرجات المهنية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه عامين من الخبرة السابقة في منصب مماثل.

- أن يكون حاصل على عدد من الشهادات التعلمية، والتي تتمثل في «أساسيات الأمان – SEC401 (شهادة GSEC)، كشف التسلل بشكل متعمق – SEC503 (شهادة GCIA)حارس القراصنة، التدريب الأمني الأساسي – SEC464، أساسيات الأمان المتقدمة – SEC501 (شهادة GCED)، تقنيات القرصنة وبرمجيات الاستغلال والتعامل مع الحوادث – SEC504.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للبنك، عبر الرابط من هنـــــــــــا.