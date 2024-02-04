أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 4-2-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 4-2-2024 فى الأسواق، إذ تراوح كيلو الفاصوليا البيضاء ما بين 13 إلى 17 جنيها، والجزر ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وفقا للأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 12.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 7 إلى 21 جنيها، وسعر الكوسه ما بين 8 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة

يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيهات، واليوسفي ما بين 5 إلى 9 جنيهات، والعنب المستورد نحو 40 جنيها، والتفاح الأمريكي ما بين 25 إلى 45 جنيها.

بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 5 إلى 8 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 إلى 12 جنيها، والفلفل الألوان ما بين 20 إلى 30 جنيها، بينما الخيار ما بين 7 إلى 11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البسلة ما بين 18 إلى 24 جنيها، والقلقاس ما بين 12إلى 15 جنيها.