«سلامة الغذاء»: تصدير 70 ألف طن موالح للأسواق الخارجية خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 5 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير، إذ أن نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 74 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 56 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2765 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

كما تم المرور على محطات تعبئة الموالح لمتابعة سير العمل في الموسم التصديري الحالي بتاريخ الاثنين الموافق 29 يناير الماضي.

وشاركت الهيئة في اجتماع لجنة الخضر والفاكهة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة يوم الأربعاء 31 يناير الماضي.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5600 رسالة بنحو 235 ألف طن لعدد 1622 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 460 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 7 آلاف طن لكل منهما، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

ومثلت السعودية وروسيا وليبيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1070 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1033 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1310 رسالة بنحو 310 ألف طن لعدد 650 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، اندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 300 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 290 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 89 منتج و9 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1678 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 867 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.