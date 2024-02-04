628 ألف جنيه إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون في 4 أيام بدور العرض السينمائي

يواصل فيلم أنف وثلاث عيون رحلته في شباك التذاكر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق إيرادات بلغت 151 ألف جنيه في دور العرض السينمائي أمس السبت، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وكسر فيلم أنف وثلاث عيون حاجز النصف مليون جنيه في يوم عرضه الرابع بالسينمات، محققا إيرادات بلغت 628 ألف جنيه، وذلك بعد ما سجل في يومه الأول إيرادات بلغت 91 ألف جنيه في السينمات، وفي يومه الثاني ارتفعت الإيرادات لـ169 ألف جنيه، وفي يومه الثالث بلغت الإيرادات 217 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم أنف وثلاث عيون

ويحمل فيلم أنف وثلاث عيون توقيع المخرج أمير رمسيس، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما من بينهم ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل وسلمى أبو ضيف.

ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم تقديم فيها الرواية على شاشة السينما، حيث سبق وقدمها المخرج الراحل حسين كمال في فيلم إنتاج عام 1972، وجمع في بطولته وقتها مجموعة كبيرة من نجوم السينما في عصرها الذهبي، وهم ماجدة، ومحمود ياسين، ونجلاء فتحي، وميرفت أمين.