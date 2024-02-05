حدد قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عددًا من الأشخاص المُستحقين للمعاش عن الشخص المتوفى المؤمن عليه، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

هل يحق للزوج الحصول على معاش زوجته المتوفاة؟

وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، عن أحقية الزوج حصوله على معاش زوجته المتوفاة.

يُشترط أن يكون الزواج موثقًا

ونصت المادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية، أنه يُشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكـون الأرمل متزوجًا بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يُقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة في الفقرة السابقة، وهي توثيق الزواج ووسائل هذا الإثبات.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق يجب على الأرمل استيفاءها للحصول على معاش زوجته المتوفية، والتي جاءت كالتالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للمُستفيدين من المعاش.

2- شهادة وفاة الزوجة أو مُستخرج رسمي منها.

3- بیان مُعتمد بالمعاش الآخر المستحق.

4- بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر، في حالة مزاولة مهنة وذلك بتاريخ بداية مزاولة المهنة.