«سلامة الغذاء»: نفذنا 27 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال تقريرها الأسبوعي عن الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير، أن إدارة السلع الاستراتيجية عقدت دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين «الوجه القبلي» بعنوان «المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب» (الصوامع – الشون – الهناجر) للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة البيضاء.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء»، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 15 شكوى وجار فحص 19 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 505 منشآت غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، مدينة الشروق والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1631 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 14 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 464 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 312 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 132 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

تطبيق المنظومة الإلكترونية

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، دمياط، المنوفية، الفيوم وقنا، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 264 مخزنًا.

13 مأمورية رقابية على مخازن التغذية المدرسية

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 13 مأمورية رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، دمياط، المنوفية، البحيرة، الفيوم وقنا ، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة الشرقية، واستيفاء عدد 2 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 85 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الفيوم والشرقية، وتم استيفاء عدد 2 محلب ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 61 محلبًا.

الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 48 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والسويس، وتم تسجيل 4 مطاعم و 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية والدقهلية، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها. وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 276 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.