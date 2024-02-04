أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2024، إذ تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هجريا الموافق 6 فبراير الجاري، حتى فجر الخميس 27 رجب الموافق 8 فبراير الجاري.

وأوضحت دار الإفتاء أن صيام يوم الإسراء والمعراج جائز شرعًا، لكنه ليس واجبًا، ويُمكن للمسلم أن يصومه إن شاء أو يفطر إن شاء.

موعد ليلة الإسراء والمعراج.. وحكم الصوم

وأشارت دار الإفتاء خلال حديثها عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 وحكم الصوم فيها، عبر «فيسبوك» موضحة أنه يجوز للناس صيام يوم الإسراء والمعراج، احتفاء بأن الله عز وجل أعطى للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة ونزول فرض الصلوات الخمس.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

وقالت الإفتاء بعد إعلان موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 وحكم الصوم فيها، أنه يستحب للمسلمين إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات، وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، بالإضافة إلى الإكثار من الذكر والاستغفار، مضيفة أنه لا مانع شرعا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».