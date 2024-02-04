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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ في علاج الأورام: توقعات بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان عالميا خلال 2050

كتب:

منار مجدي
12:05 م | الأحد 04 فبراير 2024
خلايا مرض السرطان

خلايا مرض السرطان

قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من توقعات زيادة نسبة الإصابة بالسرطان بنسبة 77% بحلول عام 2050، موضحة أن مراحل اكتشاف المرض تلعب دورًا محوريًا في شفاء الحالات، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والوقاية من السرطان.

20 مليون حالة إصابة بالسرطان

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج هذا الصباح، المذاع علي شاشة قناة «dmc»، أن الوكالة الدولية للأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت وجود نحو 20 مليون حالة إصابة بالسرطان و9 ملايين و900 الف حالة وفاة بسبب السرطان في عام 2022.

الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر عن السرطان

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين مواطن مصري يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، موضحا أن الكشف لكل المواطنين فوق الـ18 سنة.

 

 

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