«كيف تكون مصدر قوة لمريض الأورام؟».. الدعم أول خطوة في طريق التعافي

«كيف تكون مصدر قوة لمريض الأورام؟».. حملة أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إذ تضمنت الحملة بعض النصائح والتعليمات التي تساعد في التعافي والشفاء لمريض الأورام بشكل أسرع.

أول خطوة في طريق التعافي والشفاء

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن في حالة وجود قريب مصاب بالسرطان، فوجود الأقارب والأصدقاء بجانبه ودعمه هو أول خطوة في طريقه للتعافي والشفاء بشكل أسرع، مشيرا إلى أن كل رحلة لأي مريض سرطان تحتاج لأشخاص يقضونها معه بكل إرادة وعزيمة وإصرار، لأن رحلة الشفاء بدايتها الأمل.

خطوات التعافي والمساندة

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوات التعافي والمساندة من الدائرة المقربة لمريض الأورام والسرطان تبدأ باستيعاب التشخيص والترتيب للخروج إلى الأماكن العامة، وقضاء أوقات جميلة بعيدًا عن التفكير في المرض، وخلق حوار إيجابي مع المريض والحديث عن المستقبل وإعطائه الأمل في الغد.

الظروف الصعبة للمريض والإصابة تحتاج بذل جهد أكثر للمحافظة عليه، ومن المهم مشاركة المريض في مواعيد مراجعة الطبيب للقيام بشكل إيجابي بالدور تجاه قرارات العلاج المختلفة والحفاظ على المواعيد الهامة عن طريق تدوينها في مفكرة أو من خلال الموبايل وتشجيع المريض على الاندماج في الحياة الطبيعية قدر الإمكان، بحسب وكيل «صحة القليوبية».

تجنب الاهتمام الزائد عن الطبيعي

ونصح بضرورة التواجد بجانب المريض والقرب منه مع تجنب الاهتمام الزائد عن الطبيعي، حتى لا يشعر المريض أنه مختلف وغير طبيعي، خصوصًا لو الأعراض عنده مش قوية، مع تشجيعه أن يمارس حياته بشكل طبيعي والنزول إلى عمله.

يٌفضل الابتعاد عن الكلام الكثير بشأن المرض وخطورته وكيف أنه مخيف ولكن الأفضل الكلام والتحدث في أمور الحياة بحيث نشتت تفكيره في أمور أخرى تبعد عنه المرض والتفكير فيه طول الوقت مع التشجيع على ممارسة شغفه وهواياته المحببة، وفقا لوكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

واختتم: هذه الخطوات ستجعله يشعر بالاستمتاع بوقته حتى في أصعب اللحظات وأشدها ألمًا بالإضافة إلى المشاركة في التمارين الرياضية الهادئة مثل المشي أو اليوجا، والتخلص من الطاقة والمشاعر السلبية لديه.