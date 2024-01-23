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«زراعة جنوب سيناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بها بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كتب:

داليا منير
08:55 ص | الثلاثاء 23 يناير 2024
مديرية الزراعة بجنوب سيناء

مديرية الزراعة بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم ندوات توعوية للكشف المبكر للأورام وعلاجه للعاملين بالمديرية، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص الدولة واهتمامها بالحفاظ على صحة المواطنين.

فعاليات المبادرة الطبية 

وأضاف «شطا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المختلفة للعنصر البشري الذي يعد أساس لعملية التنمية، وحرصًا منها على صحة المواطنين وتوعيتهم.

وأشار إلى أنه جرى عمل التحاليل المختلفة للعاملين كالسكري وقياس الضغط والوزن مع توعيتهم لكيفية الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والإجراءات، التي يجب اتباعها للانتهاء من التسجيل بالمنظومة، وكيفية طرق الحجز والكشف وحقوق المواطن واجباته.

حضور المبادرة 

 حضر اللقاء التوعوي الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء والمهندس سامي العقبي وكيل المديرية، والدكتورة نها الحسيني مديرة إدارة التدريب، والمهندسة إيمان نبوي أخصائية التدريب بالمديرية والدكتور عادل مدير طب الأسرة والفريق المصاحب لمديرية الصحة.

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