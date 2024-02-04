«سلامة الغذاء»: ضبط وإعدام أطنان من المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق

شنّت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات هائلة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت نتائج الحملات ما يلي:

- ضبط 3 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في الغربية.

- إعدام 187 كجم مواد غذائية فاسدة في دمياط.

- ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر في الفيوم.

- إعدام 156 كجم مواد غذائية فاسدة في الشرقية.

- ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في بني سويف.

- ضبط وإعدام منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية في مدينة العاشر من رمضان.

- ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية في بورسعيد.

- إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.

- تحرير محضر إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان الجديدة.

تمّت حملات توعية لرفع وعي أصحاب المنشآت الغذائية بمتطلبات سلامة الغذاء، وجرى تحرير العديد من المحاضر للمخالفين، وتمّ إمهال بعض المنشآت فترات لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات، إذ أكّدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على استمرار حملاتها المكثفة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.