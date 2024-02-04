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ما هي شروط القبول للالتحاق بالتعليم المفتوح؟

كتب:

بسمة عبدالستار
11:45 ص | الأحد 04 فبراير 2024
التعليم المفتوح - صورة أرشيفية

التعليم المفتوح - صورة أرشيفية

يرغب عدد كبير من الطلاب الالتحاق بالجامعة للحصول على شهادة مؤهل عالٍ ولكن هناك بعض العقبات التي قد تواجههم في ذلك، لذلك

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدّة شروط لقبول التحاق الطلاب بالتعليم المفتوح، للحصول على مؤهل عال، وتضمّنت الشروط إزالة أي عقبات قد تواجه الطلاب أثناء التقديم.

شروط القبول للالتحاق بالتعليم المفتوح

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» شروط القبول للالتحاق بالتعليم المفتوح.

وهناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في التقديم على استكمال الدراسة بنظام التعليم المفتوح.

1- أن يكون الشخص الذي يرغب في الالتحاق بالتعليم المفتوح حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا تقل درجة النجاح عن 50%.

2- وهناك شرط بالنسبة للحاصلين على مؤهلات فوق متوسطة وهو تقديم بيان نجاح في المقررات التي سبق الدراسة فيها.

3- أن يكون مر على حصول المُتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 5 سنوات.

4- يتم عمل مقابلة شخصية مع المُتقدم على نظام التعليم المفتوح في الجامعات المصرية.

5- لا يشترط التعليم المفتوح بالجامعات على خريجي الجامعات الذين يريدون الالتحاق بالتعليم المفتوح أن يمر على تخرجهم 5 سنوات.

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بقلم بسمة عبدالستار