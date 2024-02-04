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خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 للتقدم للامتحانات.. والأوراق المطلوبة

كتب:

أميرة فكري
11:14 ص | الأحد 04 فبراير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 والأوراق المطلوب تسليمها للمدارس، وذلك للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر أن تنطلق في شهر يونيو المقبل. 

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024  على الموقع الرسمي للوزارة لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» الأنظمة الثلاث سنوات والخمس سنوات والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكدت الوزارة التعليم أنه يجرى تسجيل استمارة الدبلومات الفنية من دخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات»، بالبريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، مشيرا إلى أنه في حالة لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستمارة الدبلومات الفنية 2024، وهي: 

- إيصال سداد المصروفات الدراسية + 3 صور بالبريد.

- إيصال سداد رسوم الامتحان 208 جنيهات + 3 صور بالبريد.

- شهادة الميلاد كمبيوتر 2024 + 3 صورة.

- عدد 6 صور شخصية 4 * 6 حديثه مطبوع الاسم تحتها بالكامل + اللقطة.

- عدد 2 صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- عدد 2 صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

- عدد 2 طابع دعم تعليمي فئه 10 جنيهات.

- عدد 1 ظرف بلاستيك بكبسولة.

 

 

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