ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن بضائع.. ورصيد القمح يصل إلى 84 ألف طن في صومعة الحبوب

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة، بينما غادر 11 أخرى، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 38، بينها «WADI TIBA» التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ68 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ناقلات القمح

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألفا و87 طنا تشمل 348 طن بودرة تلك معبأ و14 ألفا و230 طن يوريا و30 طن أسمنت معبأ و346 طن ملح معبأ و4133 طن بضائع متنوعة.

البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و753 طنا، تشمل 17 ألفا و274 طن ذرة و9275 طن خردة و2110 طن فول صويا و2614 طن أبلاكاش و4112 طن قمح و6256 طن حديد و2723 راس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1112 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة، والترانزيت 1811 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 84 ألفا و587 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123 ألفا و935 طنًا.

وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4371 شاحنة.