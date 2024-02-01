ميناء دمياط البحري يكشف تفاصيل حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39 ألفا و875 طنا تشمل 13 ألفا و666 طن كلينكر و8 آلاف و231 طن رمل و15 ألفا و156 طن يوريا و1573 طن أسمنت معبأ و1249 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وأوضحت هيئة الميناء في تقرير لها، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 55 ألفا و296 طنا تشمل 2894 طن ذرة و1005 أطنان زيت طعام و16 ألفا و100 طن خردة و4 آلاف و8 أطنان أبلاكاش و15 ألفا و774 طن قمح و3 آلاف و950 طن سكر و7 آلاف و265 طن حديد و4 آلاف و300 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 637 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4 آلاف و467 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

وأكدت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لـ 102 ألف و66 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 135 ألفا و71 طنًا، كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4 آلاف و981 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وإمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5 آلاف و895 شاحنة.