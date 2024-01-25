طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة بالمنافذ المتنقلة والمعارض في المنيا

أجرى الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، جولة ميدانية لمتابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى وكذلك المنافذ المتنقلة.

توزيع كميات من السلع الغذائية

شارك في الجولة هاني الخولي نائب رئيس مركز مغاغة، مينا صبحي مدير المركز التكنولوجي، وبإشراف إدارة ومباحث التموين بمغاغة، حيث تم توزيع كميات من السلع الغذائية بالمنافذ المتنقلة بحديقة الفتح، وبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأكد رئيس مركز مغاغة على رؤساء القرى والأحياء بتكثيف الجولات الميدانية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، والتاكد من توافر السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مناسبة ومحاربة جشع محتكري السلع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم ضبطه من مخالفات.

تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت والدقيق والمكرونة، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وتنفيذ حملات مفاجئة على الأسواق لضبط أي مخالفات ومنع محاولات الاحتكار والغش التجاري.