شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الثلاث، والأوراق المطلوبة، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هذا الرابط.

وأكدت الوزارة أنه في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة يجرى رفض الطلب، مثل عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي، وفي هذه الحالة يجرى رفض الطلب، وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية، مثل «التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص».

شروط التقدم وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- مؤهل عال.

- المؤهل: مؤهل عال تربية «تعليم أساسي - تعليم ابتدائي».

- مؤهل عال تربية (معلم فصل).

- مؤهل عال- تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

- مؤهل عال - تربية نوعية (معلم فصل).

الأوراق المطلوبة لوظيفة معلم مساعد

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

-إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الاحوال).

المهارات المطلوبة

- اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.