مؤلفة «بيت الخرنفش»: الكتاب تناول عظمة المصريين وطباعهم المميزة (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية مها سالم، مؤلفة كتاب «بيت الخرنفش»، والذي يحتوي على 30 حكاية في رحلة مع الذكريات والقيم الأسرية، ويُعرض في معرض الكتاب هذا العام، إن الكتاب يتحدث عن عظمة المصريين، ويؤكد أن لديهم طباعا تميزهم عن غيرهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى دراما أجنبية حتى يندهشوا بأجمل قصص الحب، لأن الواقع المصرية به حكايات أجمل.

المؤلفة تحدثت في عن زوجها الراحل العميد إيهاب صلاح الدين

وأضافت «سالم» ، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، «تحدثت في الكتاب عن زوجي الراحل العميد إيهاب صلاح الدين، وفقدانه في سن الشباب، كانت تجربة صعبة مازالت آثارها مستمرة على أسرتنا حتى الآن».

وتابعت الكاتبة الصحفية «زوجي كان حبيبي وصديقي المقرب ورفيق روحي، وكان إنسانا مؤثرا في الحياة بشكل عام، وعندما يموت صاحب هذا التأثير فإن محيطه يصاب بخلل، فقد بكاه الجيران والأهل، كما أن مجندين عملوا معه منذ 20 و25 سنة وتفرقت بهم الطريق في وظائف مختلفة حكوا لي حكايات العرفان والامتنان، فهو من الشخصيات التي يبقى ويظل أثرها أكبر بكثير من سنوات ممتد، وهو ما حرصته على تسجيله في الكتاب ووسائل التواصل الاجتماعي».

حكايات شارع الخرنفش

وواصلت «لما بدأت أكتب الكتاب شعرت بأن هناك معنى أبعد بكثير، وأن قيمة وجود إيهاب على الأرض تكمن في ترسيخ القيم، وأن نحكي جذور الحكاية، فقد بدأت حكايتنا من منطقة الجمالية وتحديدا شارع الخرنفش، فقد كنا نشتري الفانوس الصفيح ونضيئه بشمعة وشراء الجيلاتي من عربية عم روبي».

وأكدت، «ذكريات الطفولة رائعة، ولدينا رصيد غني منها يمكننا أن نعيش عليه حياتنا كلها، فهناك تفاصيل كثيرة في حياة المصريين، مثل رشة السكر على الكحك الساخنة والفطير بالعجوة أثناء خروجه من الفرن في الصباح، ورائحة العيش الفينو ورائحة البسيسة، كل ذلك تطرقت إليه في الكتاب وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية في مصر».