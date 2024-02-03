«الأطفال يسألون الإمام».. كتاب يشغل اهتمام صغار السن بالمعرض

فى ركن الأطفال بجناح الأزهر الشريف داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب تحلَّق عشرات الأطفال حول أحد الكتب، يقرأون ويتهامسون بينهم، فالكتاب الذى صدر حديثاً بعنوان «الأطفال يسألون الإمام» للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حاز على اهتمام صغار السن، فبين دفتيه إجابات كثيرة لأسئلة كانت وما زالت تدور فى عقولهم وأذهانهم، خاصة أن من بين تلك التساؤلات ما يعجز الكبار عن الإجابة عنها، وقد يطلبون من الأطفال التوقف عنها فى أحيان كثيرة، ليجيب شيخ الأزهر بنفسه عن تلك الأمور.

«ماذا سنجد فى الجنة؟ وهل فى الجنة ألعاب؟»، كان ذلك السؤال الذى لفت انتباه «أحمد محمود»، الطفل صاحب الـ10 أعوام، بسبب حبه الشديد وتعلقه بألعابه، فكان كمن وجد ضالته بالإجابة عن هذا الأمر، ويقول لـ«الوطن»: «كنت دايماً بسأل نفسى هو الجنة فيها ألعاب، ولما قرأت الكتاب لقيت إن الجنة فيها كل حاجة بيحبها الإنسان، وشيخ الأزهر قال إننا هنلاقى كل حاجة نتمناها ومنها الألعاب»، وتابع: «كمان اتعلمت من الكتاب إن الجنة فيها حاجات كتير أحسن من الألعاب زى رؤية الله تعالى». وشجّعت إجابة الإمام الأكبر الأطفال على ذكر الله والتقرب إليه والحرص أولاً أن يكونوا من أهل الجنة وبعدها سيجدون فيها ما يحبون.

ووفق المسئولين عن ركن الطفل فى الجناح، فإن فكرة هذا الكتاب جاءت من خلال جمع أسئلة الأطفال ليجيب عنها الإمام الأكبر بنفسه ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، ويكون ذلك بمثابة رسالة تربوية لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح، بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر فى أمور العقيدة، وغيرها من الأمور فى الحياة، وتضمّن الكتاب عدداً من الأسئلة مثل: «أين الله، من خلق الله، لماذا خلق الله بعض البشر بصفات بها نقص، هل ترانى أمى المتوفاة، هل يأكل الشيطان معى إذا أكلت بيدى اليسرى أو لم أسمِّ الله قبل الأكل حقاً، كيف أصل إلى محبة الله لى؟».